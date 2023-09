Over de grens • 13:37 Brussel als afschrikwekkend voorbeeld van hoe het níet moet: ‘De hele stad is autoverslaafd’ Philip Dröge Al jaren proberen inwoners van Brussel om hun ‘vieze’ hoofdstad autoluwer te maken. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Rekeningrijden en het aanpakken van fiscaalvriendelijke bedrijfsauto’s behoren tot de mogelijkheden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen