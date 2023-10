De ontmoeting • 05:40 Moeten we zo lang mogelijk willen leven? Rob de Lange Moeten we zo lang mogelijk willen leven? De zorgkosten worden immers te hoog, er is te weinig personeel, en dan is er nog de dreiging van klimaatverandering. Emeritus hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg Johan Mackenbach vindt van niet. Hoogleraar gerontologie Andrea Maier gaat dat te ver.

