11:14 Wie vangt je op na geweld op de werkvloer Jolan Douwes Agressie, geweld en bedreigingen kunnen erin hakken bij medewerkers die ermee te maken krijgen. Het kan helpen als je snel terechtkunt bij een bedrijfsopvangteam. Defensie en andere beroepen in de frontlinie hebben er positieve ervaringen mee.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Istock/FD Studio Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen