Profiel • 08:29 Lizzo is een knokker, ook nu ze onder vuur ligt Astrid Theunissen Zangeres Lizzo, het boegbeeld van zelfliefde en bodypositivity, legde een lange weg af alvorens door te breken. Ze stapelde succes op succes, totdat onlangs drie van haar ex-dansers haar aanklaagden wegens intimidatie. Wat zijn de gevolgen voor haar carrière?

