De blauwe zwemkrab is de killer van de Adriatische Zee

Italië is in de ban van een uitheemse krabbensoort, die op agressieve wijze schelp- en schaaldieren opeet. Vooral in de noordelijke Podelta is het raak. De vissers, die bekend staan om hun vongole en mosselen, luiden de noodklok over de blauwe zwemkrab. De schade loopt op tot in de honderden miljoenen en het toekomstbeeld is grauw. ‘Het is als een chronische ziekte.’