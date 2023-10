Essay • 09:40 Cancel de vrouw niet Bertine van Brakel Dat ze door de recente theorieën over gender als trans-vrouw in een knuffelcategorie terecht is gekomen, vindt Bertine van Brakel mooi meegenomen. Maar ze wil niet dat het ten koste gaat van de erkenning van de vrouw, van wie de rechten altijd onder druk staan.

