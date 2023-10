Analyse • 12:22 Opportunistisch Nederland is een magneet voor migranten Jean Dohmen Politieke partijen zeggen paal en perk te willen stellen aan migratie. De kans dat het lukt is klein. Het welvarende Nederland heeft een grote aantrekkingskracht op mensen uit de hele wereld. 'Het is alsof je als bedrijf overal grote reclameborden neerzet en verbaasd bent dat er klanten in je winkel staan.'

