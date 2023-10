Diner met het FD • 06:00 Internetondernemer Nalden: ‘Het is een beetje tijd dat boomers hun bek houden’ Eva Schram Met zijn blog Nalden.net was hij begin deze eeuw tegen wil en dank een van ‘s lands eerste influencers. Daarna was hij medeoprichter van bestandenverzenddienst WeTransfer, waar hij in 2019 vertrok. Weerzien met een vrolijke provocateur. ‘Ik zeg: minder consultants! Minder!’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Tina Zellmer voor Het Financieele Dagblad Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen