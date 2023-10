Recensies: Boeken Als zelfkritiek overgaat in zelfflagellatie Hoe is het zo gekomen dat Europa en de VS in korte tijd uitgroeiden tot de schurken van de geschiedenis, met name als het gaat om discriminatie? Douglas Murray volgt de lijn van gevierd verhaal naar gênant anachronisme.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen