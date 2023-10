De ontmoeting • 05:23 Moeten we meer of juist minder gaan werken? Elfanie toe Laer Het knelt op de arbeidsmarkt. De werkdruk is hoog, er is te weinig personeel en de werk-privébalans staat onder druk. CNV-voorzitter Piet Fortuin pleit voor een kortere werkweek. Wieteke Graven, van Stichting Het Potentieel Pakken, wil juist dat we méér gaan werken. Toverwoord voor beiden: regie.

