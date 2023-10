06:20 Het dagelijkse rondje van de Fundaverslaafde Hilda Bouma Na het kopen van een huis raakte redacteur Hilda Bouma verslaafd aan Funda. Iedere dag ongegeneerd gluren bij de buren. Na twee jaar maakt ze de balans op van wat haar is opgevallen op de Amsterdamse koopmarkt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: FD Studio / Istock Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen