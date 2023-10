13:39 In Zweden staat kernenergie weer prominent op de agenda De centrumrechtse regering in Zweden wil voldoen aan de afspraken van het Parijsakkoord met de bouw van tien nieuwe kernreactoren. Volgens critici komen die te laat en zijn ze duur en riskant. Voorstanders wijzen op de voordelen van stabiele energievoorziening.

