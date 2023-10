09:25 Slecht weer vertraagt Israëlisch grondoffensief Van onze redacteur Het geplande Israëlische grondoffensief in de Gazastrook is uitgesteld vanwege het slechte weer. Hierdoor zou de Israëlische luchtmacht onvoldoende in staat zijn om de grondtroepen te ondersteunen, zo schrijft de New York Times.

