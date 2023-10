10:52 Zweten in het donker Fleur Willemsen Een donkere ruimte, felle lichtshows en opzwepende muziek: bij een beetje sportschool waan je je tegenwoordig meer in een hippe nachtclub dan in een fitnesszaal. ‘Het wordt net zo’n feestje om naar je sportles te gaan als naar een luxe hotel.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Saints&Stars Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen