De wereld in 2021

Jarig Wikipedia klaar voor de komende 20 jaar

Vijftien januari is het alweer de twintigste Wikipedia-dag. Dat is echt een bestaande term. De digitale encyclopedie, die onthouden overbodig maakt, viert dan zijn vierde lustrum. Ik zou bijna zeggen: kijk voor meer informatie en achtergrond op Wikipedia: About.