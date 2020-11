De wereld in 2021

'Er zijn nog genoeg grappen die wél gemaakt kunnen worden'

Terence Guiamo, hoofd diversiteit & inclusie van PwC, gebruikte nooit woorden als racisme en discriminatie. 'Te negatief geladen', vond hij. Door Black Lives Matter veranderde hij van mening: 'We moeten hier het gesprek over aangaan.' Dat doet hij graag en veel, maar over zijn eigen geaardheid is hij minder open. 'Ik zie mijzelf niet als gayrolmodel.'