De wereld in 2021

De jonge belegger heeft nog veel te leren

Sinds de start van de pandemie overspoelen hordes nieuwe beleggers de financiële markten. Velen van hen hebben nog nooit een euro in aandelen, obligaties of grondstoffen gestoken. Allemaal zien ze in de dip en de historische lage rentes een buitenkansje. En ook fijn: het online jagen op rendement helpt de verveling tijdens lockdowns te bestrijden.