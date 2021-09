De vonk

‘Als de druk hoog genoeg is gaat alles sneller’

In De Vonk vertelt iemand over een beslissend moment in zijn of haar loopbaan. Deze week: Tommie Koppens (25). Toen corona uitbrak moest zijn bedrijf voor gezondheidstesten het over een andere boeg gooien. Hoe lukte Fitsurance dat in slechts twee maanden tijd?