Milieu en klimaat Niets blijft meer verborgen in het bos Om het tropisch regenwoud van Suriname beter te beschermen tegen goudzoekers en ongebreidelde houtkap worden nu ook satellieten ingezet. Met data- en beeldanalyse helpt het Utrechtse Satelligence mee in de strijd om bosbehoud.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Niets blijft meer verborgen in het bos Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren