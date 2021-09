De vonk ‘Iets uit de klei trekken, dat is mijn kracht' Martijn Lukaart (41) was bezig met bezorgrobots voor hij overstapte op de ontwikkeling van een zelflerende robot die onkruid kan herkennen en wieden. Een duurzaam alternatief voor bestrijdingsmiddelen. Wat leidde tot die opmerkelijke switch?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: ‘Iets uit de klei trekken, dat is mijn kracht' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren