Industrie Waterstof zet de machtsverhoudingen op zijn kop Als groene waterstof de toekomst is, waar komt dan straks de duurzame stroom vandaan om het te maken? Landen met veel ruimte, veel zon en waterkracht ruiken hun kans.

