Nu de energieprijzen exploderen is de vraag terecht of dit de groei van het elektrisch rijden gaat afremmen. Immers, een verdubbeling van de kilowattuurprijs (kWh) van zeg €0,20 naar €0,40 is zeer fors. Hoe zou de gemiddelde autorijder reageren als de benzine binnen een paar weken van €2 naar €4 per liter zou stijgen? Ik denk dat het Malieveld zou volstromen met verontwaardigde autobezitters. Het nieuwe kabinet zou worden gemaand tot directe actie om de automobiliteitsvrijheid niet te beteugelen. Zover is het nog niet. Gelukkig is er nu wel actie om de consequenties van de hoge gasprijzen deels te compenseren. Die zijn immers feitelijk de oorzaak van de stijging van de elektriciteitstarieven.

Foto: Paul Langrock/laif/ANP

Voor rijders van elektrische auto’s zijn de gevolgen van de prijsstijgingen vooralsnog beperkt. In absolute zin gemeten is elektrisch rijden sowieso goedkoop, afgezien van de afschrijving bij aankoop. Nog los van de zeer geringe onderhoudskosten valt ook de kostprijs per kilometer lager uit dan van een fossiel aangedreven auto. Voor €2 kun je met een liter benzine, met enige voorzichtigheid van de rechtervoet, best twintig kilometer halen in een benzineauto. Tot nu toe kon je voor €2 ook bijna tien kilowattuur elektrische energie kopen. Daarmee haal je dan vijftig tot zestig kilometer met een elektrische auto. Als de prijs zou verdubbelen, dan is het nog steeds goedkoper dan de benzinevariant.

Maarten Hachmang, medeoprichter van LaadpaalTop10, heeft een mooie en overzichtelijke blog gemaakt over dit onderwerp. De variatie van de kosten bij elektrisch tanken blijkt vele malen groter dan bij het reguliere tanken. Dat komt doordat stroom eigenlijk overal beschikbaar is: thuis, op het werk, bij winkelcentra, langs de snelwegen, bij openbare laadpalen et cetera. Het bestaan van al deze mogelijkheden maakt de kosten sterk afhankelijk van het energiecontract en de doelstelling van de eigenaar van de laadpalen. Zo zijn er steeds meer winkels die het tanken van groene stroom mogelijk maken, zonder daarvoor extra kosten in rekening te brengen. Elektrisch tanken is bijvoorbeeld bij driehonderd Lidl-filialen helemaal gratis.

Ook voor mensen met een eigen laadpaal op de oprit is opladen heel goedkoop, vooral als je een langjarig contract hebt. Hetzelfde geldt voor de meeste openbare laadpunten en opladers langs de snelwegen: die hebben meestal langjarige contracten, waarbij de prijsstijgingen nu niet aan de orde zijn. Als de recente stijging geen seizoenseffect blijkt, verwacht ik dat in ieder geval volgende zomer, als de zon flink schijnt, slim laden een extra stimulans krijgt.

Overigens is een bijkomend positief effect van de prijsstijgingen dat zonnepanelen, warmtepompen en vooral het isoleren van woningen juist nu een kortere terugverdientijd hebben. De mensen die echt last ondervinden, zijn de mensen die net een woning hebben gekocht, veelal ook al voor een forse prijs. Zij moeten een nieuw energiecontract afsluiten. Als ze ook een elektrische auto hebben, raad ik ze aan om vooral te gaan shoppen voor stroom: bij winkels, op het werk en bij vrienden en kennissen. Dat kan zomaar een tientje schelen op een volle batterij.