Hoe vaak bent u vandaag al algoritmes tegengekomen? Om Siri iets te vragen, de route te zoeken, even iets te vertalen, online boodschappenlijstjes te maken, de thermostaat aan te passen, te chatten met de klantenservice. En een paar rondjes sociale media. Toch al snel een kleine twintig keer.

En hoe beleefd bent u eigenlijk tegen deze algoritmes, als niemand kijkt? Schreeuwt u tegen Siri omdat ze u niet verstaat? Typt u woedend in hoofdletters tegen een chatbot of bent u de beleefdheid zelve? Het is heel belangrijk hoe we vanaf nu omgaan met robots, en bepalend voor de toekomst van de mens. Mo Gawdat is aan het woord, voormalig topman van Google en auteur van de internationale bestseller De logica van geluk.

Bij zijn indrukwekkende toespraak tijdens technologieconferentie The Next Web is de zaal stil en schuifelt men ongemakkelijk op de stoelen. ‘Wat ik nu ga vertellen, is niet leuk. We gaan een onheilspellende toekomst tegemoet. In 2049 is kunstmatige intelligentie een miljard keer slimmer dan mensen.’

Puntsgewijs deelt Gawdat zijn verhaal en trekt hij conclusies met de snelheid en kracht van een machinegeweer. De boodschap daalt langzaam in bij het publiek. Betekent dit dat wij straks de apen zijn en de machines onze heerser?

Als we ons richten op het aanleren van ethiek, kunnen we machines corrigeren

Het is een oncomfortabel verhaal dat Gawdat uiteenzet in zijn nieuwe boek, Griezelig slim. Maar er is hoop voor de mens. Als we niet gedomineerd willen worden door machines, moeten we stoppen met achteroverleunen en actief de algoritmes voor ons laten werken.

De huidige waarden die we meegeven, zijn terug te brengen tot ‘handel en verkoop, spionage, gokken en moord’, zegt Gawdat. Uiteindelijk zijn we zelf verantwoordelijk voor de input en output van algoritmes. Dit besef is bepalend voor onze toekomst en hoe de machines straks met ons zullen omgaan. Als we ons richten op het aanleren van ethiek en het aanleren van de juiste waarden, dan kunnen we machinegedrag corrigeren. Hoe doen we dat? Door machines te behandelen alsof het onze kinderen zijn: met liefde, aandacht en zorg.

Tussen het tikken van deze column door loop ik de standaardkrantenkoppen over kunstmatige intelligentie (AI) na. ‘Robots pakken straks onze banen in’, daar komen de meeste op neer. Het geeft aan dat we in onze omgang met AI nog flinke slagen moeten maken en ons moeten losmaken van kortetermijndenken. Het echte probleem waar we voor staan is niet banenverlies. Het is het gebrek aan ethiek binnen tech. Als we zelf een florissante toekomst willen, zal de ethiek van onszelf moeten komen. Machines leunen op de informatie en de waarden die wij ze meegeven.