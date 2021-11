De wereld in 2022 Steden zetten zich schrap: flitsbezorging wordt het nieuwe Airbnb De komst van boodschappenbezorgbedrijven kan voor de grote steden net zo ontwrichtend uitpakken als de komst van Uber en Airbnb. Zijn bestuurders dit keer wel op tijd wakker?

