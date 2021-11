Binnenland 'Steek je geld liever in 100 start-ups tegelijk' De commissie van het Nationaal Groeifonds buigt zich binnenkort over welke projecten in aanmerking komen voor een bijdrage uit de pot met €20 mrd. Al voordat een euro is uitgegeven, zijn er twijfels over het WopkeWiebesfonds. Komen dwarse denkers wel aan bod of zijn het vooral vertrouwde namen?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Steek je geld liever in 100 start-ups tegelijk' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren