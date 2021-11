Tech en media 'We moeten in Europa successen meer koesteren’ Wil van der Aalst is internationaal pionier in ‘process mining’, de analyse en verbetering van bedrijfsprocessen. Vier jaar geleden verloor Nederland de topwetenschapper echter aan Duitsland. Inmiddels werkt hij ook voor het meest veelbelovende Duitse IT-bedrijf van dit moment.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'We moeten in Europa successen meer koesteren’ Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren