Tech en media

Een wodkaatje CO2, alstublieft

Van sokken en beton tot wodka en diamanten, er worden allerlei producten met CO2 gemaakt. ‘Het enige wat we terug in de wereld brengen, is lucht die schoner is dan hoe we haar eruit haalden’, zeggen de makers. Maar is het genoeg om de wereld te redden?