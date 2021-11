De vonk ‘Ik dacht: wat als ik papier intelligent maak?' Als een lamp of een koelkast slim kan zijn, waarom papier dan niet? Niels Postma (38) stelde zich tot doel om papier met behulp van technologie écht te laten communiceren. Inmiddels wordt zijn slimme, recyclebare papier wereldwijd gebruikt om transporten te controleren.

