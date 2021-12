Bouw Dan maar de lucht in… Het is woekeren met ruimte in Nederland. Als er in tien jaar tijd een miljoen woningen moeten komen, dan zullen we wel de lucht in moeten, wil de logica. Maar hoe zorg je voor hoogbouw én een leefbare buurt? ‘Als je hoog en niet zo heel groot woont, wordt de omgeving des te belangrijker.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Dan maar de lucht in… Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren