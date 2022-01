De vonk 'Ik denk dat we een aardige voorsprong hebben' Of ze de vervuilende batterij de wereld uit helpen, is afwachten. In ieder geval ontwikkelde Simon van der Jagt samen met studiegenoot Omar Link een chip die licht en trilling omzet in energie.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Ik denk dat we een aardige voorsprong hebben' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren