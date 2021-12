Bèta Wat hebben hersentumoren en astma met elkaar te maken? Iedereen kent wel iemand met astma, een ziekte waarbij de longen blijvend ontstoken zijn. Onder kinderen is het volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zelfs de meest voorkomende chronische ziekte. Nu lijkt de aandoening toch ook een voordeel te geven: astma leidt tot minder kans op hersentumoren.

