Impact De vliegende donut Ze hebben hem echt zo genoemd: Dronut, een drone met verborgen propellers. De Dronut — het ding is enigszins rond — kan vliegen zonder dat je ziet hoe het ding zich voortbeweegt. De drone is een vinding van het Amerikaanse bedrijf Cleo Robotics en past in de palm van een mensenhand. Bereik: een kilometer.

