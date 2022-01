Tech en media Web3: hype, of internet van de toekomst? De metaverse is waarschijnlijk het bekendste Silicon Valley-buzzword uit 2021, maar aan het einde van het jaar diende zich een concurrent aan: Web3. Opeens ging het in alle grote Amerikaanse media over deze technologie, die de volgende evolutie van het internet moet betekenen. Maar wat is het eigenlijk?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Web3: hype, of internet van de toekomst? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren