Onderwijs Investeerder zet kaarten op technologie voor onderwijs Technologie voor het onderwijs wacht wereldwijd een stevige groei. Investeerders haasten zich om miljoenen in te leggen in kansrijke bedrijven, bewijst de investering van €300 mln, die bijlesapp GoStudent maandag bekendmaakte.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Investeerder zet kaarten op technologie voor onderwijs Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren