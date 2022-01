Verzorging en luxe Digitale schoenen en jurken: groeimarkt of modegril? Het mag wat kosten om er online leuk uit te zien. Een digitale jurk om op een foto te plaatsen of virtuele sportschoenen, liefhebbers betalen er zo duizenden euro’s voor. De pioniers op deze markt voor digitale mode zien ineens grote merken als Nike en Ralph Lauren naast zich. ‘Dit gaat bepalen hoe we mode kopen en hoe die gemaakt wordt.’

