De vonk ‘Er komt geen schroef meer aan te pas’ Toen een klant vroeg of hij geen duurzamer product kon leveren, ging Sasja Fransen (39) er helemaal voor. Nu maakt hij circulaire, flexibel te (ver)plaatsen ruimtes als belcellen en vergaderzalen door panelen aan elkaar te ritsen.

