Tech en media Netflix gebruikt in de jacht op abonnees de Korea-strategie Met een zombie-kostuumdrama dat niemand durfde uit te zenden begon het succes van Netflix in Zuid-Korea. Het land produceerde de afgelopen jaren een groot aantal hitseries voor de streamingdienst. Het Amerikaanse bedrijf denkt er de gouden formule te hebben gevonden voor de verovering van Azië.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Netflix gebruikt in de jacht op abonnees de Korea-strategie Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren