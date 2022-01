De vonk 'Een Tesla opladen met een kabel klopt niet' Terwijl hij in Californië een netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s opzet, beseft Christiaan van Nispen (46) dat opladen met een kabel hopeloos ouderwets is. Nu heeft hij met Tiler een tegel ontwikkeld waarmee een elektrische fiets draadloos kan worden opgeladen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Een Tesla opladen met een kabel klopt niet' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren