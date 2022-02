Privacy en cybersecurity 'Privacywet ontwricht economie en samenleving' De Europese privacywet AVG moest burgers beschermen tegen ongebreidelde informatiehonger van bedrijven. De praktijk pakt anders uit, stellen critici. De uitvoering van de wet is volgens hen een stoorzender in het economische en maatschappelijke verkeer geworden. 'Het kan een bedrijf helemaal lam leggen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Privacywet ontwricht economie en samenleving' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren