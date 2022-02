De vonk Energie uit de deining van de grote oceaan Na zijn loopbaan aan de TU Delft brengt Jon Kristinsson (85) nog één keer een groep technische vrienden bij elkaar. Ze ontwerpen een drijvend eiland dat oceaangolven omzet in elektriciteit. Brussel toont belangstelling voor het idee.

