Tech en media Door deze studio zweeft Tom Cruise straks over het scherm Als alles meezit, zien de stunts van Tom Cruise er in 2024 nóg realistischer uit. Een Brits bedrijf bouwt een opblaasbare studio in de ruimte om gewichtloosheid te kunnen filmen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Door deze studio zweeft Tom Cruise straks over het scherm Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren