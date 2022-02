Impact Je gezicht herkennen op basis van je DNA Een Israëlisch bedrijf werkt aan technologie die op basis van DNA je gezicht kan reconstrueren. Een druppeltje bloed of een haar op een plaats delict zouden een herkenbaar beeld van een verdachte moeten opleveren.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Je gezicht herkennen op basis van je DNA Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren