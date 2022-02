Impact Me too, ook in het metaversum Nog voor het grote publiek het metaversum heeft omarmd, zijn er al meldingen van vrouwen die slachtoffer zouden zijn van intimidatie en virtuele aanranding.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Me too, ook in het metaversum Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren