Chemie Wie bouwt de eerste levende cel? Opnieuw geprogrammeerde schimmels en bacteriën helpen de mens al jaren om nieuwe medicijnen en voeding te produceren. Maar synthetisch biologen willen meer: ze werken aan de eerste zichzelf delende cel, volledig ontwikkeld vanaf de tekentafel.

