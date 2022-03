Tech en media Hoe Miami Silicon Valley naar de kroon steekt Florida ontbeert topuniversiteiten als Stanford of Berkely, maar het weer en het belastingklimaat zijn er aangenamer dan in Californië. Bovendien maakt Miami's burgemeester veel werk van het aantrekken van techbedrijven en -investeerders. Hij heeft zelfs een wekelijkse YouTube-show.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Hoe Miami Silicon Valley naar de kroon steekt Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren