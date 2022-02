ICT-diensten 'Russische cybersoldaten gaan voor maximale schade' Russische hackers voeren al weken cyberaanvallen uit op digitale infrastructuur van Oekraïne. Cyberexperts waarschuwen voor een vernietigend virus dat kan overslaan op westerse computersystemen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Russische cybersoldaten gaan voor maximale schade' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren