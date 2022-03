Tech en media 'We dachten een neutraal bedrijf in Kiev te zijn. Niet meer' De IT-branche in Oekraïne was een succesverhaal, maar door de oorlog is alles anders. Wordt het vechten, uitwijken of toch maar doorwerken? Ervaringen uit Kiev en Lviv. ‘Netflix, YouTube, Meta. Wat doen die bedrijven nu nog steeds in Rusland?’

