Zweden experimenteert met de zogenoemde eenminuutstad. Hierbij wordt maximale betrokkenheid van bewoners verwacht om tot (her)inrichting van hun eigen straat te komen. Doel: rustigere straten in duurzamere steden waarin voetgangers en fietsers prioriteit krijgen.

Het is een variatie op het concept van de vijftienminutenstad, waarmee steden als Parijs en Barcelona aan het experimenteren zijn (zie kader). Hierbij worden steden zo (her)ingericht dat elke inwoner binnen een straal van vijftien minuten (lopen of fietsen) kan wonen, werken, sporten, winkelen en borrelen.

De Zweedse eenminuutstad poogt níét om alle voorzieningen nog lokaler bijeen te brengen, maar beoogt inwoners maximaal te betrekken bij de inrichting van hun straat. Het moet de gemeenschapszin bevorderen, uitstoot verminderen en de volksgezondheid vergroten.

Street Moves noemen ze de aanpak. Volgens projectmanager Daniel Byström worden steden al zestig jaar rond auto’s gebouwd en is het ‘time for a change’. Voor groen bijvoorbeeld. Of ontmoetingsplekken. Speeltuinen. Wandelroutes.

Bewoners en ontwerpers werken samen om tot de ideale straat te komen en gebruiken daarvoor bouwblokken. Een soort grotemensenlego, of wat de Scandinaviërs gewend zijn van Ikea: plug-and-play. Gamers zullen denken aan Minecraft.

Je kan met blokken werken die zijn voorzien van straatmeubilair. Of speeltoestellen. Je kan een blok fietsenstalling naast een blok terras zetten. Misschien toch een parkeerplaats erbij (of twee)? Ook dat kan geregeld worden. Tenzij de rest van de buurt liever een stadstuin aanlegt.

Op dit moment wordt het concept uitgetest op meerdere plekken in de grote steden. De ambitie van Street Moves is om het concept binnen tien jaar in het hele land te implementeren. Het moet leiden tot gezonde, duurzame en levendige steden.

De stad is er voor de mensen, is het credo, niet voor de auto. Het is de verwachting dat de uitstoot drastisch naar beneden gaat, dat inwoners kiezen voor een omgeving met veel biodiversiteit en voor actieve mobiliteit (fietsen en lopen).