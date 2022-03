Foto: Anatoliy Zhdanov/Sipa

In het kort Op de Nasdaq is de handel in Yandex, de in Amsterdam zetelende 'Russische Google', al sinds maandag stilgelegd.

Als na vijf handelsdagen er geen hervatting is, kan een groep obligatiehouders $1,25 mrd terugeisen.

Yandex zegt het geld niet te hebben om alle obligatiehouders terug te betalen.

De Russische internetgigant Yandex, die in Nederland zijn hoofdzetel heeft, komt in de problemen als de handel in zijn aandelen nog langer stilligt. Een groep obligatiehouders, waaronder ook ABN Amro, kan dan $1,25 mrd terugeisen. Het bedrijf beschikt niet over dat geld.

Yandex, eigenaar van de meest gebruikte zoekmachine in Rusland, maakte dat donderdagavond bekend. Het bedrijf publiceerde een persbericht over het effect van de Russische invasie in Oekraïne op zijn bedrijfsvoering. Yandex, waar de Nederlander Rogier Rijnja (voorheen Numico, DE Masterblenders) commissaris is, spreekt enkel over een update vanwege ‘geopolitieke omstandigheden’. Oekraïne wordt niet genoemd.

Sinds maandag ligt de handel in het aandeel Yandex stil in zowel Moskou, waar de beurs de hele week al dicht is, als op de Nasdaq. Als dit op Wall Street langer dan vijf dagen duurt, heeft een groep obligatiehouders het recht een lening van $1,25 mrd terug te eisen. Niets wijst er vrijdag op dat de New York Stock Exchange de handel weer toestaat in Yandex en een aantal andere geschorste Russische aandelen. Yandex, dat sinds half februari 65% van zijn beurswaarde verloor, reageerde vrijdag niet op verzoeken om een toelichting.

'Onvoldoende reserves'

Als alle houders van deze converteerbare obligatie (om te zetten in aandelen) hun geld terugeisen komt Yandex in de problemen. 'We hebben onvoldoende reserves om de obligatie volledig terug te kopen', zegt het bedrijf, dat vorig jaar een omzet van $4,6 mrd boekte. De Zwitserse bank UBS bezit met 4,8% het meeste schuldpapier. ABN Amro heeft 0,10% ($1,25 mln) in handen, nadat het in januari meer dan de helft verkocht.

Yandex had eind vorige maand $615 mln aan dollarbezittingen, waarvan $370 mln bij Yandex NV en de bedrijven die daaronder vallen. Verder bezat het bedrijf toen 47 mrd roebel, onder meer in cash. Dat is nu circa $430 mln waard na de daling van de roebel deze week met een kwart, als gevolg van de Westerse sancties.

Mocht het toch lukken om het geld bijeen te sprokkelen, dan wacht een nieuw financieel probleem. ‘Als we vervolgens niet in staat zijn om aanvullende financiering te krijgen (...) zou dat een stevige impact hebben op onze financiële positie op korte termijn en dat kan een effect hebben op ons vermogen om aan andere verplichtingen te kunnen voldoen.' Het bedrijf zegt al te zoeken naar nieuwe financiering.

'Valt niet onder sancties'

Volgens Yandex valt geen enkele van zijn bestuurders en bedrijven — verder onder meer een maaltijdbezorger, mailbedrijf en clouddienst — onder de sancties. Van het loskoppelen van veel Russische banken van betaalsysteem Swift, zegt het bedrijf nog weinig hinder te ondervinden. Wel stokt de toelevering, onder meer van chips, en dat zou over 'twaalf tot achttien maanden' problemen kunnen opleveren in zijn datacenters.

De voormalige leidinggevende van Yandex Nieuws had deze week stevige kritiek op het bedrijf in The New Yorker. Russen krijgen volgens Lev Gershezon alleen maar berichten van door de staat gecontroleerde media te zien. ‘Ieder uur dat het zo blijft werken ondersteunt Yandex de oorlogsinspanningen.' Medewerkers moeten volgens hem hiertegen protesteren.

Yandex gaf in 2019 vetorecht over bedrijfsbeslissingen aan een stichting die volgens The Guardian aan het Kremlin gelieerd is. De stichting houdt 'de nationale belangen in het oog', aldus grootaandeelhouder en oprichter Arkady Volozh toen. Zijn vermogen, zo meldde Forbes deze week, is gekrompen van ooit $2,6 mrd naar nu $580 mln. Yandex verwijst in zijn verklaring donderdag naar 'geruchten over nationalisaties' van door de sancties geraakte bedrijven. Het zegt daar officieel niets over gehoord te hebben, maar waarschuwt dat dit de waarde van het bedrijf sterk zou aantasten.