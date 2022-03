Bèta Hoe werkt sociaal wenselijk gedrag in ons brein? In sociale situaties kunnen we onze mening aanpassen aan die van anderen, een vorm van sociaal wenselijk gedrag. Ook kunnen we informatie tot ons nemen om tot een zo accuraat mogelijke opinie te komen. In een experiment tonen onderzoekers van de universiteit van Freiburg in Duitsland aan dat deze twee vormen van meningsvorming elk hun eigen hersenactiviteit hebben. En dat dankzij een computerspelletje.

